Van AFAD’dan İzmir’e destek



- Van AFAD, deprem sonrası İzmir'e destek için yola çıktı. Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar, İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye destek için ekip yolladıklarını ifade ederek, “İl müdürlüğümüze bağlı 2 orta sınıf kurtarma aracı ve 8 arama kurtarma personeli saat 16:50 itibariyle Erzurum’a hareket etmiş olup, Erzurum Birlik Müdürlüğü personelleri ile birlikte AFAD Başkanlığınca planlanan kargo uçağı ile deprem bölgesine hareket edeceklerdir” dedi.

Van AFAD’ın 2011 yılında meydana gelen depremde tecrübe edindiğini dile getiren Uçar, “Ekibimiz, Van depreminde edindiği büyük tecrübe ve başarılı çalışmalarını İzmir depreminde göstererek faydalı bir çalışma yapacaklardır. Devletimiz tüm imkanları ile kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir. En kısa sürede tüm yaralar sarılacaktır. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.



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