VAN - 5 bin 496 güvenlik korucusu ve ailelerine 14 bin 500 kitap dağıtılacak
- İl Jandarma Komutanlığındaki program - Programa katılan çocuklar - Çocuklara kitapların dağıtılması - Vali Mehmet Emin Bilmez'in açıklaması Van 'da 5 bin 496 güvenlik korucusu ve ailelerine 14 bin 500 kitap dağıtılacakVAN (AA) - Van 'da İl Jandarma Komutanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle bölgede görev yapan güvenlik korucuları ve çocuklarına kitap dağıtıldı.İl Jandarma Komutanlığındaki programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanlığının, güvenlik korucularına ve çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla proje hayata geçirildiğini söyledi.
Projenin DAKA iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Bilmez, "Çocuklarımıza hem tarihimizi hem kültürümüzü hem de milli ve manevi değerlerimizi anlatacak kitaplar dağıtıldı. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı edinmelerinde bu projenin ciddi bir katkısı olacak. Projeye destek veren DAKA Genel Sekreterliğimize, Jandarma Komutanlığımıza ve Korucular Birliği Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Projede görev alan gençleri tebrik ediyoruz." diye konuştu. Bilmez daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksek Yiğit ile çocuklara kitaplarını teslim etti.Bölgede beşeri sermayenin geliştirmesi amacıyla yapılan iş birliği kapsamındaki projeyle İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 5 bin 496 güvenlik korucusuna ve ailelerine 14 bin 500 kitap dağıtılacak.
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