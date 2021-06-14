Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
VAN - 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi

VAN - 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi

- Ekiplerin arama yapması - Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Van 'da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Van ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince gerçekleştirilen müşterek operasyonda, durumundan şüphelenilen bir araç Edremit'te durduruldu.Narkotik köpeği "Rexo" ile yapılan aramada, araca gizlenmiş 455 paket halinde 256 kilo 30 gram eroin bulundu.İpekyolu ilçesinde de şüphe üzerine durdurdukları araçta narkotik köpeği "Magnum" ile arama yapan Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 99 paket halinde 50 kilo 815 gram eroin ele geçirdi.Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde İpekyolu Narkotik 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement