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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
VAN - 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi

VAN - 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi

- Narkotik köpeğinin otomobilde arama yapması - Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 42 pakette 21 kilo 625 gram eroinin bulunması - Bulunan eroinin sergilenmesi Van 'da 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildiVAN (AA) - Van 'da 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince önceden tespit edilen bir otomobile yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 42 pakette 21 kilo 625 gram eroin bulundu.Araç sürücüsü C.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Bild Yakıt Deposu Eroin 

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