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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Valizli kablo hırsızı tutuklandı

Valizli kablo hırsızı tutuklandı

Zanlının hastane sağlık kontrolü giriş ve çıkışı

( KONYA ) KONYA

Polis Hastane Akalan Hırsız Irak 


- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, çaldığı kabloları tekerlekli valize doldurup götüren hırsızlık şüphelisi, polisleri görünce valizi bırakıp kaçtı. Polisin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde devriye görevini ifa ettiği esnada, Yeni Mahalle Termiye Çayı mevkisinde tekerlekli bir valiz taşıyan şüpheli bir erkek şahsın olduğunu fark etti. Polisin yanına yaklaştığını görünce valizi bırakarak ara sokaklara girip kaçmaya başlayan şahıs, bir süre yaşanan kovalamacaya rağmen izini kaybettirmeyi başardı. Bu arada, valizi açan polis, içerisinde 1 spiral makinesi, 1 kerpeten, 1 tornavida, 1 pense, 1 ekmek bıçağı, 1 yan keski ile 40 kilogramağırlığında bakır kablolarla karşılaştı. Polis, yaptığı araştırmada Yeni Mahalle 41334 numaralı Sokak’ta bulunan inşaatı yeni tamamlanmış bir adreste evden hırsızlık ve kabloların kesilmesi ile ilgili mala zarar verme olayının gerçekleştiğini tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde polis, olayın şüphelisinin C.E. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin, 16 Mart 2021 tarihinde de bir başka açıktan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu da saptandı. Suç dosyasının oldukça kabarık olduğu ortaya çıkan zanlının, çaldığı kablo ve malzemeleri taşıdığı tekerlekli valizi de bir başka adresten çaldığı tespit edildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra “evden hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçlamasıyla Beyşehir Adliyesine sevk edilen C.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.
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