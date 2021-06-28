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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Valilikten sahte alkol açıklaması

Valilikten sahte alkol açıklaması

Hastaneden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Alkol Hastane Zehirlenme Altın Yazılı Açıklama 


- Tekirdağ Valiliği, Çorlu İlçesindeki sahte alkol faciasına ilişkin yazılı açıklama gerçekleştirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "24/06/2021 tarihinden bu güne kadar Çorlu Devlet Hastanemize metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak, 2’si ex olmak üzere toplam 25 kişi intikal ettirilmiştir. Hastanede tedavi altına alınan 4 hastamız, yoğun bakım ünitelerimizde tedavileri devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. 2 hastamız, yapılan tedavilerinin akabinde sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edilmiştir. Halen hastanemizde bulunan 17 hastamızdan 16’sının tedavileri yoğun bakım ünitelerimizde yapılmaktadır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi.
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