Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Valilik bahçesinde bomba paniği

Valilik bahçesinde bomba paniği

şüpheli paketten detay görüntüler

Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Bombalı Araç 

-valilik binasından görüntüler
-çevre güvenliği alınması ve polis ekiplerinden detaylar
-şüpheli paketin robot kamera ile kontrol edilmesi
-bomba imha polisinin paketleri kontrol etmesi
-paketlerden çıkan kıyafetlerden görüntüler
-detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Bomba imha uzmanının kontrol ettiği şüpheli paketten kıyafet çıktı GAZİANTEP

- Gaziantep Valiliği önüne bırakılan iki adet şüpheli paket bomba paniğine neden oldu. İhbarın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bomba imha uzmanının kontrol ettiği paketlerden kıyafet çıktı.Gaziantep Valiliği binasının bahçesine insan yoğunluğunun fazla olduğu öğle saatlerinde bırakılan iki adet şüpheli paket büyük korku ve paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ve valilik binasında görev yapan polis ekiplerinin fark ettiği şüpheli paket nedeniyle valilik bahçesinde geniş güvenlik önlemi alındı. Önlemlerin ardından olay yerine bomba imha ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli paketin olduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, bomba imha ekipleri ise robot kamera ile şüpheli paketi kontrol etti. Şüpheli paketin robot kamera ile kontrol edilmesinin ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, tüm tedbirleri aldıktan sonra şüpheli paketleri açarak kontrol etti. Valilik bahçesinde büyük paniğe neden olan şüpheli paketten çok sayıda çocuk kıyafeti çıkarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ise derin bir nefes aldırdı. Şüpheli paketi, orta yaşlarda erkek bir şahsın bıraktığı tespit edilirken, şahsı yakalamaya yönelik çalışma başlatıldığı da öğrenildi.Öte yandan Gaziantep Valiliğine yaklaşık 250 metre mesafede bulunan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016 tarihinde bombalı araç ile saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis şehit olmuştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement