Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Validen korona virüs denetimi

Validen korona virüs denetimi

DENETİMDEN GÖRÜNTÜ

Kalaba Alabalık Gesi Yasaklar 

-ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ
-MUSTAFA TUTULMAZ AÇIKLAMA

( ZONGULDAK )- Sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüleri durdurarak belge sordu- “Üretime ve sağlığa verilen ayrıcalığı farklı şekilde kullananlar var” ZONGULDAK

- Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin en işlek caddesinde sürücüleri tek tek durdurarak izin belgesi sordu. Tutulmaz belgesi olmayan vatandaşlara işlem yapıldı. Zonguldak kent merkezinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesinde uygulama yaparak araçları tek tek durdurarak belge sordu. Vali Tutulmaz, uygulamada izin belgesi olmayan bir gence izin belgesi olmadığı için ceza kesilmesini istedi. Uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, üretime ve sağlığa verilen ayrıcalığı farklı şekilde kullanan kişiler olduğunu söyledi.

Tespiti yapılan kişilere cezai işlem uygulandığını ifade eden Vali Tutulmaz, "Genel olarak üretimin devam etmesi için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Bugün cuma günü olduğu için önceden planlanmış üretimler devam ediyor. Bunun için yollarda biraz kalabalık var. Sizlerle beraber denetimde bulunduk, önemli oranda üretimle ilgili alanda hareketlilik var. Ancak bunu kötü amaçla kullanan üretime ve sağlığa verilen ayrıcalığı farklı şekilde kullanan kişilerde hep beraber gördük. Onlarla ilgili de cezai işlem uyguluyoruz. Tedbir herkes tarafından olursa bu işi çözeriz. Bir kısım kendini ayrıcalıklı görüp de sokakta arabayla gezmeye kalkarsa bunun tedbirini yeterince almamış oluruz bundan da olumlu bir sonuç elde edememiş oluruz. Sizin vasıtanızla halka tekrar duyuralım; maske ve mesafe konularına sokağa çıkma yasaklarına uyalım. Hep birlikte hareket edersek bunu çözebiliriz. Son günlerde ülkemizde genel olarak vakalarda Özellikle ilimizde de vaka artışı söz konusu ve bunu ancak birlikte hareket edersek çözebiliriz. Bunu özellikle halkımızdan rica ediyorum” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement