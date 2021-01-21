Vali Yırık ve milletvekilleri 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti

-Ailelerin, protokolü karşılaması

-Aile ile protokolün sohbet etmeleri

-Çocuklara kitap ve çeşitli hediyelerin verilmesi

-Ailelerden detaylar

-Sırasıyla Vali Erkaya Yırık, Milletvekili Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ röp.

-Genel ve detaylar



( ELAZIĞ )- Vali Erkaya Yırık:-"Başta 37 yakınını kaybetmiş 25 ailemiz olmak üzere insanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz"-"Milletvekili Zülfü Demirbağ:-" Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümünde hemşehrilerimizle beraber olacak"- Milletvekili Sermin Balık:-" Maddi yaralarımızı, birbirimizi sarabildik, manevi olarak da bugüne kadar birbirimizin yanında durduk" ELAZIĞ



- Elazığ’da Vali Erkaya Yırık ile Milletvekilleri, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8’lik depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini taziye ziyaretimde bulundular.24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 37, Malatya'da ise 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 bin civarında konut ise ağır hasar gördü. Depremden hemen sonra Elazığ'da 20 bin konutun inşası için çalışmalar başlarken, senesi dolmadan 3 bine yakın konut ailelere teslim edildi, 5 bin tanesi ise teslim edilme aşamasına getirildi.

Binlerce konutun yapımının sürdüğü kentte, yakınlarını kaybedenler de unutulmadı. Depremden sonra olduğu gibi ilgililer, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları da unutulmayarak ziyaret edildi. Son olarak Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti. Depremden sonra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarına yerleştirilen aileleri tek tek gezen protokol üyeleri, ailelerin istek ve taleplerini dinledi.Vali Yırık, "Acıları paylaşmak için ziyaretleri devam ettiriyoruz"Depremin ilk anından beri her zaman ailelerin yanında olduklarını anımsatan Vali Erkaya Yırık, “24 Ocak 2020 Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin sene-i devriyesi 2-3 gün zaman kaldı. Birinci yıl dolmadan deprem felaketinde eşlerini, kızlarını, oğlunu, annesini ve bir yakını kaybeden hemşehrilerimizin evlerine hem bir taziye hem de onları hayırla yad etme amaçlı milletvekillerimizle birlikte ziyarete geldik. Ailelerimizin kayıpları, hepimizin kayıpları ve onların üzüntülerini paylaşıyoruz. Başta 37 yakınını kaybetmiş 25 ailemiz olmak üzere insanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz. İnşallah, birinci yılda cumhurbaşkanımızın vadettiği üzere 8 bin konutun tüm hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilerek bu kış sürecinde yeni binalarına, evlerine kavuşmuş olacaklar. Allah, bir daha bu felaketi vermesin, ailelerimizin acılarını paylaşıyorum” dedi.

Milletvekili Balık, "Bir yılı birbirimizin yaralarını sararak ve acılarını paylaşarak geçirdik"Acılar paylaşarak azaldığını belirten AK Parti Milletvekili Sermin Balık ise “Biz ailelerimizin her anlarında yanından olmaya çalıştık. Acıları, acımızdı. Kimine evlat, kimine kardeş olduk. Bir yılı birbirimizin yaralarını sararak ve acılarını paylaşarak geçirdik. Devletimiz çok büyük ve güçlü bir devlet. Maddi yaralarımızı, birbirimizi sarabildik, manevi olarak da bugüne kadar birbirimizin yanında durduk” şeklinde konuştu.

Milletvekili Demirbağ, "Cumhurbaşkanımız, depremin yıl dönümünde Elazığ'da olacak"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ihtimalle pazartesi günü Elazığ’a geleceğini ve bu ziyaret kapsamında depremzedelere anahtar teslimi yapılacağını ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da “Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümünde Elazığlı hemşehrilerimizle beraber olacak. O gün de şuana kadar teslim edilen konutların dışında bu arada bitirilen konutların anahtar teslim töreni de yapılacak. Yılın ilk yarısında Haziran ayı gibi de şehir merkezimizde yapılan toplamda 19 bin konut sahiplerini bulmuş olacak” diye konuştu.





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