Vali Yılmaz: “Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak”

-Korona virüs denetimleri

-Denetimlerden genel ve detay görüntüler

-Vali Erdinç Yılmaz’ın konuşması



( OSMANİYE ) -- En az vaka sayısında Türkiye genelinde ikinci olan Osmaniye’de korona virüs denetimi OSMANİYE



- Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısı ile 2. sırada olan Osmaniye’de denetimler aralıksız devam ediyor. ‘Dinamik Denetim’ modeli kapsamında denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara hedeflerinde kent genelinde korona virüsü sıfırlamak olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 7,66 vaka sayısı ile Türkiye’de 2. olan Osmaniye’de denetimler aralıksız sürüyor. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile beraber Şair Abay Kunanbay Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere Vali Dr. Erdinç Yılmaz, esnafları tek tek ziyaret etti. Osmaniye olarak korona virüste çok iyi durumda olduklarını hatırlatan Vali Yılmaz, herkesin kurallara uyarak aşı yaptırmasını istedi. Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Açıklanan tabloya göre Türkiye'de en iyi iller arasında ikinci sıradayız. Hedefimiz ilimizde korona virüsü tamamen sıfırlamak. Bu anlamda mücadeleye destek veren bütün Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Kurallara hassasiyetle uymaya devam edelim, inşallah sıfır vakaya ulaşalım. İnanıyorum ki bu sonuca çok yakınız. Bu mücadelede kurallara uymanın yanı sıra, sırası gelenlerin aşı olmasının da çok önemli olduğunu, aşı olmanın bu mücadeleye çok önemli bir katkı sağlayacağını hepimiz biliyoruz. Ancak bu şekilde korona virüsten kurtulabileceğiz ve inşallah bitireceğiz"diye konuştu.

(SKY-

