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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Yerlikaya müjdeyi verdi: İstanbul bir hastaneye daha kavuşuyor

Vali Yerlikaya müjdeyi verdi: İstanbul bir hastaneye daha kavuşuyor

Drone Görüntü

Acil Servis Sosyal Medya Hastane Ameliyathane Ameliyat 

-Genel Görüntü
-Detay Görüntü
-Hastane Görüntü
-Hamidiye Şişli Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Özdemir, röportaj

( İSTANBUL ) -- Seyrantepe Hastanesi açılış için gün sayıyor- Hastanenin son durumu drone ile görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz” açıklaması yaptı. 620 yataklı hastanenin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Hastanenin önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günaydın; İstanbul, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Çam ve Sakura, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, M.Ü. Başıbüyük, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Pof. Dr. Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020'de açıldı. Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz” dedi.
Açıklamaların ardından gözler Seyrantepe’de inşat çalışması devam eden Seyrantepe Devlet Hastanesine çevrildi. Havadan drone ile çekilen hastanenin büyük bölümünün tamamlandığı görüldü.
Seyrantepe Devlet Hastanesinin özellikleri ise; yatak sayısı 620, poliklinik oda sayısı 173, ameliyathane sayısı 24, yoğun bakım sayısı 84 tane bulunuyor. Hamidiye Şişli Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Özdemir, “Hastanemiz 2021 yılı itibariyle mevcut fiziksel şartları kaldıramayacak duruma geldiği için Sağlık Bakanlığımız 10 yıl önce Seyrantepe’de yeni bir hastanenin inşaatını başlattı. İnşat çalışmalarında ileri bir seviyeye geldik. İnşaat tamamlanmış durumda. Yakın zamanda açılacaktır. Hastanemize tüm üniteler taşınacak. 620 yataklı bir hastanedir. 24 tane ameliyathanesi var. 48 acil servis müşahede odası var. 90 dönüm arazi üzerine yapıldı. Bin araçlık otoparkı olacak. Bu haberi uzun zamandır bekliyoruz. Yeni yılla beraber hastanemize geçmeyi düşünüyoruz" açıklamasına yer verdi. (EB-EG-
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