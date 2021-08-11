Vali Yerlikaya, İstanbul’daki aşılama oranlarını açıkladı

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( İSTANBUL )- “Mavi kategoriye girmesi için 783 bin 468 hemşehrimizin daha aşı olması gerekiyor”- “İstanbul’da toplam 14 milyon 313 bin 316 doz aşı uygulandı”- ”İstanbul’da aşılama oranımız yüzde 68.1” İSTANBUL



- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “10 Ağustos itibarıyla İstanbul’umuzda, 7 milyon 926 bin 337 birinci doz, 5 milyon 546 bin 679 ikinci doz ve 840 bin 300 üçüncü doz olmak üzere toplam 14 milyon 313 bin 316 doz aşı uygulandı. Aşılama oranımız yüzde 68.1. İstanbul’umuzun mavi kategoriye girmesi için 783 bin 468 hemşehrimizin daha aşı olması gerekiyor” dedi.

İstanbul İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Ali Yerlikaya Başkanlığında AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi’nde toplandı. Toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul’da yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İl Pandemi Kurulunun ardından Vali Yerlikaya, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. “Mavi kategoriye girmesi için 783 bin 468 hemşehrimizin daha aşı olması gerekiyor” İstanbul’daki aşılama oranıyla ilgili konuşan Vali Yerlikaya, “İstanbul’umuz bir eğitim şehri. İlk ve ortaöğretimdeki 2 milyon 636 bin 819 öğrencimiz Büyük bir hasretle ders zilinin çalmasını bekliyor. Sizler aracılığıyla buradan ailelerimize de seslenmek istiyorum. 6 Eylül’de 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılması planlanıyor. Eğitim-öğretimin belirtilen tarihte başlaması ve kesintiye uğramaması için aşılanma çok büyük önem taşıyor. Üniversitelerimize gelince: 60 üniversitemizde 1 milyon 288 bin 707 gencimizin gözü kulağı akademik eğitimin başlamasında. Şimdi, İstanbul’umuzdaki aşılamayla ilgili son verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşılamada hedef kitlemiz 11 milyon 439 bin 293 kişi. 10 Ağustos itibarıyla İstanbul’umuzda, 7 milyon 926 bin 337 birinci doz, 5 milyon 546 bin 679 ikinci doz ve 840 bin 300 üçüncü doz olmak üzere toplam 14 milyon 313 bin 316 doz aşı uygulandı. Aşılama oranımız yüzde 68.1. İstanbul’umuzun mavi kategoriye girmesi için 783 bin 468 hemşehrimizin daha aşı olması gerekiyor” dedi.

“Okullar açılmadan önce İstanbul’umuzun mavi kategoride yer almasını hedefliyoruz“ İstanbulluların aşı çağrısına destek verdiğini belirten Vali Yerlikaya, “7 Ağustos tarihinde İstanbullulara bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrıya cevap vererek, ilk doz aşısını olan hemşehrilerimizin sayısı 166 bin 943. Dün itibariyle 54 bin 75 İstanbullu hemşehrimiz ilk aşısını oldu. 2’nci doz 128 bin 697, 3’üncü doz 25 bin 151 olmak üzere toplam 207 bin 923 doz aşı yapıldı. Aşısını olan vatandaşlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kapasitemiz var, heyecanımız var, acelemiz var. Bir an önce aşılarımızı olmamız gerekiyor. Hedefimiz, okullar açılmadan önce İstanbul’umuzun mavi kategoride yer alması” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da mavi kategoriye giren ilçe sayımız inşallah birkaç gün içerisinde artacak” Mavi kategoride yer alan ilçelerin sayısın açıklayan Vali Yerlikaya, “8 ilçemiz mavi, 20 ilçemiz sarı, 11 ilçemiz de turuncu kategoride yer alıyor. 8 ilçemiz yüzde 70’i aşkın aşılama oranıyla mavi kategori sınırında. İnşallah birkaç gün içinde İstanbul’umuzun mavi kategoriye giren ilçe sayılarımızın katlanarak arttığı müjdesini de sizlerle paylaşacağız. 7 ilçemiz de yüzde 60’ı aşan aşılanma oranıyla sarı kategori sınırında. Bu yüzden, ’Haydi İstanbullu hemşehrilerim’ diyorum. En büyük gücümüz olan aşılanma oranlarımızı, el birliğiyle yükseltelim. 65 yaş üstü büyüklerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu yaş grubundaki büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 89.8’e ulaştı” diye konuştu.



