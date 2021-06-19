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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Yerlikaya, dünya şampiyonu olan milli sporcuları tebrik etti

Vali Yerlikaya, dünya şampiyonu olan milli sporcuları tebrik etti

Vali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Bayrak Yarışı Şampiyon Milli Sporcu Milli Sporcular Dünya Şampiyonu 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İtalya'da düzenlenen şampiyonada dünya şampiyonu olan Kaan Kahraman ile dereceye giren diğer sporcuları kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonları kutlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Erbil ve Emir Yiğit. Bravo çocuklar. Paletli yüzmede genç milli sporcularımız, İtalya’daki şampiyonada 4x50 metre mix bayrak yarışında dünya şampiyonu oldu. Antrenörleriniz ve sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

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