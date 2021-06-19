Vali Yerlikaya, dünya şampiyonu olan milli sporcuları tebrik etti



- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İtalya'da düzenlenen şampiyonada dünya şampiyonu olan Kaan Kahraman ile dereceye giren diğer sporcuları kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonları kutlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Erbil ve Emir Yiğit. Bravo çocuklar. Paletli yüzmede genç milli sporcularımız, İtalya’daki şampiyonada 4x50 metre mix bayrak yarışında dünya şampiyonu oldu. Antrenörleriniz ve sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.



