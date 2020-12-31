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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vali Yerlikaya’dan yeni yıl mesajı

Vali Yerlikaya’dan yeni yıl mesajı

TÜNEL: "VALİ_YERLİKAYA_YENİ_YIL_MESAJI

Yeni Yıl Mesajı Twitter Yeni Yıl 

-Vali Yerlikaya yeni yıl mesajı konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılı mesajında, “Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte, sağlık dolu bir yılınız olsun” temennisinde bulundu. Vali Yerlikaya resmi twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni yıl ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluklar getirsin. 2021yılınız, İstanbul gibi güzel, İstanbul gibi bereketli, İstanbul gibi muhteşem olsun” sözlerine yer verdi. (EG-
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