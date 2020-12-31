Vali Yerlikaya’dan yeni yıl mesajı

-Vali Yerlikaya yeni yıl mesajı konuşması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılı mesajında, “Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte, sağlık dolu bir yılınız olsun” temennisinde bulundu. Vali Yerlikaya resmi twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni yıl ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluklar getirsin. 2021yılınız, İstanbul gibi güzel, İstanbul gibi bereketli, İstanbul gibi muhteşem olsun” sözlerine yer verdi. (EG-



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