Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Vali Yerlikaya’dan roman aileye ziyaret

Vali Yerlikaya’dan roman aileye ziyaret

Ziyaretten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Online Twitter Yeni Yıl 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın sosyal medyadan hakaret içeren söylemde bulunduğu roman aileye ziyaret etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni yılın ilk ziyaretini eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte geçtiğimiz yıl içerisinde İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısının sosyal medyadan hakaret içeren söylemde bulunduğu roman ailenin evine yaptı. Vali Yerlikaya daha önce de aile ile online olarak görüşerek üzüntülerini dile getirmişti. Ailenin çocukları ile özellikle yakından ilgilenen Yerlikaya, çocuklara hediyeler verdi. Yerlikaya, ailenin yanında olacaklarını belirtti.
Yerlikaya twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni yılın ilk ziyaretini, eşim Hatice Nur ile birlikte Yaprak Hanım ve Soner Bey'in evine yaptık. Daha önce isimlerini öğrendiğim Batuhan, Vedat Yusuf, Esmanur ve Sudenaz ile tanıştık. “Sevgi her gönlün anahtarı” sözlerine yer verdi. (ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Efsane Facebook ve Twitter PaylaşımlarıEfsane Facebook ve Twitter Paylaşımları
Facebook'ta En Çok Paylaşılan FotoğraflarFacebook'ta En Çok Paylaşılan Fotoğraflar
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı