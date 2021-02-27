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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Yerlikaya’dan normalleşme süreci paylaşımı

Vali Yerlikaya’dan normalleşme süreci paylaşımı

Vali Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımı

( İSTANBUL )- Yerlikaya: “Hedefimiz en düşük risk grubu” İSTANBUL

Sosyal Medya Koronavirüs 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kademeli normalleşme sürecine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda Yerlikaya, “hedefimiz en düşük risk grubu” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli normalleşme sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında: “Sevgili İstanbullular koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: EN DÜŞÜK RİSK GRUBU Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim” ifadelerine yer verdi.
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