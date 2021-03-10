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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Yerlikaya’dan Miraç Kandili mesajı

Vali Yerlikaya’dan Miraç Kandili mesajı

Vali Yerlikaya kandil mesajı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Şehit Cennet İslam Peygamber 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Miraç Kandili dolayısıyla videolu mesaj paylaşarak, İslam aleminin kandilini kutladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Tiwitter’dan Miraç Kandili dolayısıyla videolu mesaj paylaşarak İslam aleminin kandilini kutladı. Vali Yerlikaya, yaptığı videolu paylaşımda, “Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, peygamberimizin yüce Mevla’nın huzuruna kabul edildiği bu özel geceyi, Miraç Kandilini hep birlikte idrak ediyoruz. İçinde birçok hikmeti ve bereketi barındıran bütün gönüllere Allah’ın sunduğu ferahlığı ve sınırsız yükselişi temsil eden, bizleri bu geceye ulaştıran rabbime sonsuz şükürler olsun. Kıymetli hemşerilerim mübarek Ramazan ayının heyecanı, İslam alemini sarıp sarmaladı. Bu manevi iklim özlediğimiz o güzel günlere ulaşmamıza vesile olsun inşallah. Tüm kahraman şehitlerimize, salgın döneminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Mekanları cennet makamları ali olsun. Yaptığımız ibadet ve duaların kabul olması temennisiyle ülkemizin ve İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullndı. (MB-
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