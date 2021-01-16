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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Yerlikaya’dan kar yağışı paylaşımı

Vali Yerlikaya’dan kar yağışı paylaşımı

Kar yağşının paylaşımı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Twitter Kar Yağışı 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitterdan yaptığı paylaşımla kar yağışına karşı hazır olunduğu belirten bir paylaşımda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımla kar yağışına karşı hazır olunduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya, gün içerisinde kar yağışının etkili olduğu anlardan bir görüntüyle yaptığı paylaşımında, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometer yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz,’Yeter ki #kar yağsın,biz hazırız’ diyor” ifadelerini kullandı. (MB-
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