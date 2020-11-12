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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vali Yerlikaya’dan Formula 1 paylaşımı

Vali Yerlikaya’dan Formula 1 paylaşımı

Formula 1 yarışçıların görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Yarış Hafta Sonu İnter 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan haftasonu gerçekleştirilecek Formula 1 yarışına ilişkin paylaşımda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan, haftasonu gerçekleştirilecek olan Formula 1 yarışlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, Formula 1 yarışlarıyla ilgili megakentte kaydedilen görüntülerin yer aldığı paylaşımında, “#Formula1 heyecanı İstanbul’dan dünyaya yayılıyor. Bu hafta sonu @F1 severlerin gözü #İntercityİstanbulPark’ta olacak” ifadelerine yer verdi. (MB-
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