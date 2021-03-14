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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Vali Yerlikaya’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Vali Yerlikaya’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Hastane içinden görüntü

Yoğun Bakım Ünitesi Yat Kurtarma Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları Şahit 

-Vali konuşması
-Detay

( İSTANBUL )- “Sizler Bizim Kahramanlarımızsınız,14 Mart Tıp Bayramınızı Gönülden Kutluyorum”- “1 yılda İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı kovid-19 yüzünden kaybettik”- “Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi” İSTANBUL

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Korona virüsle mücadelede büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Vali Yerlikaya, “Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyorum. Son bir 1 yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı kovid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Korona virüsle mücadelede büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Vali Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim, Biraz önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarımızı ziyaret ettim. Sağlıkla alınan bir nefesin ve Kovid-19 önlemlerinin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit oldum. İçeride sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Hastalarımız iyileşsin, onlardan güzel bir haber bekleyen yakınlarının yüzü gülsün diye. Kısa bir süre giydiğim bu kıyafetin içinde nefes almakta bile zorlandım. Oysa sağlık ordumuz bu kıyafetlerin içinde yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor, bizlerin sağlığı için büyük fedakârlıklara katlanıyorlar” dedi.
"1 yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı kovid-19 yüzünden kaybettik" 1 yılda İstanbul'da 33 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyleyen, Vali Yerlikaya, “Hayatımıza anlam katan birçok şeyin kıymetini, ancak yokluğunda anlıyoruz. En başta da sağlığımızın. Özellikle son bir yıldır, bir başka değerin kıymetini daha iyi anlamaya başladık. O da, doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın. Hepsine minnettarız, Allah razı olsun. Son bir 1 yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı kovid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyor; bir an önce ülkemizin, İstanbul’umuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum.” (ZA-
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