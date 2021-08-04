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Vali Yardımcısı ve Kaymakam alevlerle böyle mücadele etti
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Yardımcısı ve Kaymakam alevlerle böyle mücadele etti

Vali Yardımcısı ve Kaymakam alevlerle böyle mücadele etti

* Yangın söndürme çalışmalarından detaylar

Kamera Yangın Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi 

-* Vali Arat'ın olay yerindeki mücadelesi

( AYDIN ) AYDIN

- Karacasu’da meydana gelen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, yangın söndürme hortumunu sırtlanarak alevlerin içine dalan Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat ve Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü adeta bir orman işçisi gibi söndürme çalışmalarına destek oldu. Zaman zaman sendeleyip düşen Vali Yardımcısı Hulusi Arat ve Kaymakam Kemal Ülkü'nün gayretleri takdirle karşılandı. Karacasu Alemler Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana gelen yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor. Ekiplerin yanı sıra bölge halkı da yangının söndürülmesi noktasında yoğun çaba sarf ederken, olay yerinde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat da adeta bir orman işçisi gibi alevlerle mücadele etti. Vali yardımcısı ile birlikte itfaiye hortumunu vatandaşlarla birlikte omuzlayan Buharkent Kaymakamı kemal Ülkü de söndürme işçileri ve gönüllü vatandaşlarla alevlere karşı canla başla mücadele verdiler. Vatandaşlarla birlikte adeta orman işçisi gibi çalışan, zaman zaman yangın söndürme hortumunu sırtlanarak alevlerin içine dalan Vali Arat ve Kaymakam Ülkü'nün çalışmaları İHA kameralarına böyle yansıdır. Karacasu Alemler bölgesindeki yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra gönüllü vatandaşlar çalışmalarına devam ediyor. Yangına 2 helikopter ve 1 uçak su serpiyor. (UE-İK-
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