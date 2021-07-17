Vali Yardımcısı Şimşek’in evine hırsız girdi

-polis ekiplerinden detay

-olay yeri inceleme ekibinden detay

-ekip otolarından detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek’in evine hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar değerli gördükleri eşyaları çalarak ortalıktan kayboldu.Olay Yenişehir Mahallesinde bulunan lojmanlarda meydana geldi. Yıllık izin dolayısıyla il dışında bulunan Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek’in evine hırsız girdi. Kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar evde değerli gördükleri eşyaları çalarak ortalıktan kayboldu. Evin camının kırık olması nedeniyle durum polise bildirildi.

Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, Şimşek’in evine gelerek parmak izi araştırması yaparken, güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

