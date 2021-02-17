Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu

Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu

Görüntü sıralaması

Şehit Gıda Yardımı Öğretmen Kız Çocuğu Vali Yardımcısı 

- Valinin ziyaretleri
- Yürümesi
- Sohbetler
- Hediye takdim etmesi
- Bir çocuğun şarkı okuması

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, ketin değişik mahallelerdeki dar gelirli aileleri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirlerinin şehit, gazi ve dar gelirli ailelere yönelik ziyaretleri düzenli bir şekilde devam ediyor. Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıçı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında bulunan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Kılıç, ailelere Vali Akbıyık’ın selamlarını iletti. Çocuklara kitap ve değişik hediyeler veren Vali Yardımcısı Kılıç, onlarla bir süre sohbet etti. Hakkarili çocuklar, Vali Yardımcısı Kılıç’a avukat, öğretmen, hemşire ve sanatçı olmak istediğini söylediler. Bir kız çocuğu ise sesinin güzel olduğunu belirterek, vali yardımcısına şarkı söyledi.

Vali Akbıyık’ın talimatı üzerine evlere konuk olan vali yardımcıları, çocuklara değişik hediyeler, ailelerine ise giyim ve gıda yardımında bulunuyor. (FT-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı