Vali ve Belediye Başkanı çocukların sevincine ortak oldu

--Öğrencilerle sohbet detay

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( SİVAS ) -- Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yüz yüze eğitime başlayan okulu ziyaret ederek öğrencilerin sevincine ortak oldular SİVAS



- Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yüz yüze eğitime başlayan okulu ziyaret ederek öğrencilerin sevincine ortak oldular. Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulların tamamının, köy ve yerleşim yerlerinde bulunan okulların ve okul öncesi eğitim veren anasınıflarında yüz yüze eğitime başlandı. Ülke genelinde birçok öğrenci yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte okullarına kavuştular. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de kentte bulunan Şehit Adem Koç İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin okullarına kavuşan öğrencilerle bir süre sohbet ederek öğrencilere hikaye kitabı verdi. Öğretmen ve öğrenciler okullarını arzu ediyor Okul ziyareti sırasında konuşan Vali Salih Ayhan, "Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Enteresan bir yıl oldu. Çocuklarımız bu zamanda gerçekten 1 yıldır farklı bir duygu yaşadılar. Bütün alanlar etkilendi bütün sektör etkilendi. Ama benim en çok etkilendiğim eğitimdir. İnşallah onu da aşacağız. Biraz daha gayret göstereceğiz, dikkatli olacağız. Öğretmenlerinde okullarını arzu ettiğinin farkındayız. Öğrencilerinde aynı şekilde. Bize sosyal medyadan diğer mecralardan ulaşıyorlar. Tekrar yeni eğitim öğretim dönemi hayırlı uğurlu olsun. Heyecanımız daim olsun. İnşallah bu küresel illetten hep birlikte kurtulacağız’’ dedi.

Başkan Bilgin'den eğitim camiasına teşekkür Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, eğitim camiasına teşekkür ettiğini belirterek, “Ben bu süreçte sürecin başladığı günden itibaren gerek uzaktan eğitim noktasındaki göstermiş olduğu fedakarlıktan gerekse vefa destek grupları gibi toplumsal bilinçlendirme noktasındaki yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı eğitim camiamıza çok teşekkür ediyoruz. 'Bu zorlu süreci hep birlikte başaracağız' sloganıyla başlamıştık. İnşallah devlet olarak devlet ve millet kaynaşmasıyla da birlikte atlatmış olacağız. Ben tekrar eğitim öğretim yılının ülkemiz için, çocuklarımız için, eğitim camiası için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ şeklinde konuştu.

(DK-GF-Y)



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