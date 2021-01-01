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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Vali Tutulmaz’dan kuryeye: 'Geziyorsun ama cezası çok yüksek'

Vali Tutulmaz’dan kuryeye: 'Geziyorsun ama cezası çok yüksek'

KURYENİNİ DURDULMASI

Gesi Motosiklet Sürücüsü Trol 

-VALİ TUTULMAZIN KURYE İLE KONUŞMASI
-VALİNİN KONUŞMASI
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) Vali Tutulmaz’dan kuryeye: "Geziyorsun ama cezası çok yüksek" ZONGULDAK

- Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı. Vali Tutulmaz, motosikletli kuryeyi durdurarak izin belgesi sordu. Belgeyi attığını söyleyen kuryeye “Geziyorsun da cezası çok yüksek. Bir daha böyle gezme” dedi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı. Vali Tutulmaz, araçları durdurarak sürücüleri tek tek kontrol etti. Vali Tutulmaz, bir motosiklet sürücüsünü durdurarak izin kağıdını sordu. Bir restoran da restoranında kurye olduğunu ve son siparişini teslim ettiğini ifade eden sürücü, "Az önce attım ağabey. Mesaim bitti" dedi.
Vali Tutulmaz da tebessüm ederek, "Geziyorsun da kaybol bak, ceza çok yüksek. Hadi bakalım bir daha böyle gezme" diyerek genci gönderdi. Yaşanan olayın ardından gülüşme olurken Vali Tutulmaz, “İzinli insanlar sadece izinli alanında bunu kullanabilir. Onun da denetimini arkadaşlar yapıyorlar. Yakaladığımızda da cezasını kesiyoruz" dedi.

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