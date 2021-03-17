-Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun stant açan polisleri ziyaret etmesi

-Su'nun iş yerlerini denetlemesi

-Toplu taşıma araçlarında denetim yapılması

-Vali Su'nun konuşması

-Polislerin otobüslerde broşür dağıtması

-Polislerin anonslarla vatandaşları bilgilendirmesi



( MERSİN ) Vali Su: "İlimizde virüsün bulaşmasının en büyük kaynağı ev içi bulaşlardır"- Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentin en işlek caddelerinden biri olan GMK Bulvarı'nda korona virüs denetimi gerçekleştirdi MERSİN



- Mersin Valisi Ali İhsan Su, vatandaşlardan ev ziyaretlerini ertelemesini isteyerek, "Çünkü bulaşların ilimiz açısından en büyük kaynağı ev içi bulaşlar. Yani bu ya ev ziyaretleriyle ya da evlerde oturmalarla gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bu konuya dikkat etmelerini istiyorum" dedi.

Turuncu kategoride yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin’de yeni dönemin başlamasıyla birlikte korona virüs denetimleri de sürüyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusun bu haftada 81 ilde gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerinin Mersin ayağı, Vali Ali İnsan Su başkanlığında, kentin en işlek caddelerinden biri olan GMK Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi.

Denetimlerde Vali Su’ya, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne eşlik etti. Cadde üzerinde özellikle lokantaları denetleyen Vali Su, lokantalardaki masa düzeni, alınan hijyen önlemleri ve uyarı yazıları üzerinde durdu. Lokanta işletmecilerine, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Su, kurallara uyulduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Su, toplu taşıma araçlarına da binerek hem şoförleri hem de vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.“6 binin üzerinde personelle denetim yapıyoruz"Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de bugün denetimlere devam ettiklerini söyledi.



Mersin'in halen turuncu kategoride olduğunu hatırlatan Su, "İnşallah kurallara uyduğumuz sürece sarıya doğru, maviye doğru gideceğiz. Hedefimiz maviye girmektir. Bu çerçevede denetimlerimizi yapıyoruz. Yaklaşık 6 binin üzerinde personelle bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Tabiki bu denetimlerle vatandaşlarımızda farkındalığı, duyarlılığı oluşturmamız gerekiyor. Genelde gördüğüm itibariyle vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Dükkanlarda belirlediğimiz hijyen kurallarına uyulmuş, vatandaşlarımız maskeli. Bu da memnuniyet verici. Kurullara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah uymaya da devam edeceğiz" dedi.

"Bulaşın en büyük kaynağı ev ziyaretleri"Alanda denetimleri sürdürdüklerini vurgulayan Su, "Ancak ev içi, ev ziyaretleri konusunda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını istiyorum. Bu konularda biraz kendimizi kısıtlayabilirsek zannediyorum daha da başarılı olacağız. Vatandaşlarımız ev gezmelerini biraz ötelemelerini istiyorum. Çünkü bulaşların ilimiz açısından en büyük kaynağı ev içi bulaşlar. Yani bu ya ev ziyaretleriyle ya da evlerde oturmalarla gerçekleşiyor. Bu anlamda bu konuya özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Buna da dikkat edersek çarşı, pazar, meydanlarda zaten biz gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. Dükkanlarda kurallara uyuyor. Tüm vatandaşlarımızla beraber bu kurallara uyarsak çok kısa bir zamanda pandeminin üstesinden geleceğiz ve maviye döneceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



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