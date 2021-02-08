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( ORDU ) Vali Sonel uyardı: "Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da vakalar az da olsa yükseliyor"- “Lütfen cenazelere gitmeyelim, rehavete kapılmayalım” ORDU



- Ordu Valisi Tuncay Sonel, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da vakaların az da olsa yükselişe geçtiğini ifade ederek, insanların özellikle cenaze ve düğün gibi toplu alanlardan uzak durmaları gerektiğini, rehavete kapılmamalarını kaydetti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2021 Afet Yılı etkinlikleri kapsamında Ceren Özdemir Meydanı’nda kurulan AFAD eğitim standını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Sonel, ardından ise vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirler konusunda uyarılarda bulundu, bilgilendirici broşürler dağıttı, sonrasında da AFAD görevlilerinden deprem hakkında yapılacakları uygulamalı olarak göstermelerini istedi. 2021 yılının, İçişleri Bakanlığı tarafından AFAD Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini kaydeden Vali Sonel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu güç ile İçişleri Bakanlığımız 81 ilde, ülkemizin her köşesinde bu yıl AFAD ile ilgili eğitim yılı olması nedeniyle farkındalıklar yapmaya karar verdi. Bilindiği gibi ülkemizde bazen istemesek de deprem, sel ve heyelan gibi doğal afetler oluyor. Bizim, kamu kurumları ve vatandaşlarımız olarak STK’lar olarak AFAD’a, depreme ve doğal felaketlere hazır olmamız lazım. Ordu ilimiz de Karadeniz’in en nadide yerlerinden bir tanesi, maalesef bu bölgemizde de sel ve heyelan gibi doğal afetler olmakta. Ülkemizde doğal afetler yaşadık. Biz, iş başa düşünce değil de afet öncesi neler yapabiliriz? Onları çocuk ve gençlerimize göstermemiz lazım. Tüm vatandaşlarımız lütfen doğal afetlere hazırlıklı olsunlar” dedi.

“Cenazelere gitmeyelim, devletimiz ve vatandaşlarımız ile el ele olup, korona virüsü yeneceğiz” “Devletimiz ve vatandaşlarımızın iş birliği ile inşallah bu korona virüs illetini hep birlikte aşacağız” diyen Vali Sonel, “Ancak bunu aşmak için uymamız gereken kurallar var. Lütfen cenazelere gitmesinler. Fatiha’yı uzaktan okusunlar, Rabbim kabul eder. Düğündür, nişandı özellikle akşamları ev gezmeleri olmak üzere toplu halde bulunmasınlar. Maskelerimizi düzgün takalım. Mesafe kurallarına uyalım, temizliğe dikkat edelim. Çünkü sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve devletimizin bütün birimleriyle bu Kovid-19 illetine karşı Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlara uymak için çaba sarf ediyoruz. Lütfen ama lütfen buna dikkat edelim” şeklinde konuştu.

“Rehavete kapılmayalım” Vali Sonel, Fatsa ilçesinde karantinaya alınan iki mahalle hakkında ise şunları söyledi: “Ülkemizin tamamında olduğu gibi Ordu’muzda da hafif bir vakalarda artış olmaya başladı ama biz sahadayız. Denetimlerimizi yapıyoruz. Ben şunu özellikle ifade ediyorum, lütfen rehavete kapılmayın. Fatsa ilçesinde bir nişandan kaynaklı durum oldu. Biz de iki mahallemizi karantinaya aldık. Niye? tedbir amaçlı. Eğer biz vatandaşlarımız hep beraber bu tedbirlere uyarsak mesele yok. Yoğun bakım ve servislerimizde de sorun yok ama rehavete kapılmayalım.” (SK-SLH-Y)



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