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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Vali, şehrin fenomeni ile bilek güreşi tuttu

Vali, şehrin fenomeni ile bilek güreşi tuttu

Vali ile fenomenin bilek güreşi

( SİVAS ) - SİVAS

Ali İl Fenomen Uttu Güreş Bilek Güreşi 


- Sivas Valisi Salih Ayhan, şehrin fenomenlerinden Levent Oval (Levent abi) teklifini geri çevirmeyerek onunla bilek güreştirdi, güreşin mağlubu Vali Ayhan oldu. Sivas’ın renkli ve sevilen simalarından Levent Oval, İl Müftülüğünün etkinliğine katılan Sivas Valisi Salih Ayhan’ı bilek güreşine davet etti. Ayhan, herkesin Levent abi olarak tanıdığı şehrin fenomeninin bu talebini geri çevirmedi. Çevredekilerin gülümseyerek izledikleri güreşin mağlubu Vali Ayhan oldu. Ancak güreş sırasında Levent’in iki elini kullanması Ayhan ve izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Ayhan hile yapıldığı gerekçesi ile güreşin yenilenmesini istedi. İkinci bilek güreşinin galibi yine fenomen oldu. Levent Oval zihinsel geneline rağmen Sivas’ta en çok tanınan ve sevilen kişiler arasında. Vali Ayhan daha öncede Oval’ın makam otosuna binme ve protokol tribününde oturma isteklerini de geri çevirmemişti. Sosyal medyada videoları paylaşılan Oval’ın on binlerce takipçisi bulunuyor. (MV-GF-
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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