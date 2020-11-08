Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Vali Şahin, gazetecilerle bir araya geldi - BATMAN

Vali Şahin, gazetecilerle bir araya geldi - BATMAN

- Salondaki gazeteciler - Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması Batman Valisi Şahin, gazetecilerle bir araya geldiBATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, gazetecilerle bir araya geldi.Bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Şahin, kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Batman 'da kaçak binalara müsaade etmeyeceklerini belirten Şahin, "Kaçak binaları hem ceza yazıyor hem yıkıyoruz. İnsanların hayatını kurtarıyoruz. Bugüne kadar 35 kaçak bina yıktık." dedi.
Şahin, "Şehir çok dinamik. Düzenli nüfus artışı var. Sermaye, girişimci ruh, genç nüfus var. Geleceğe umutla bakan bir şehir. Bu şehrin önünü açmak, imarla olur." diye konuştu.
Anız yangınlarına değinen Şahin bu konuda geçen sene epey başarı sağladıklarını ancak bu sene istedikleri verimi alamadıklarını aktardı.Şahin, bu sorunla mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Genç Nüfus Kaçak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı