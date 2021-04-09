Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı

Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı

Okuma- yazma kursundan görüntü

Öğretmen Okuma Yazma Kursu Allah Cesar 

-Vali Öner'in eşiyle birlikte okuma- yazma kursunu ziyareti
-Vali Öner'in konuşması
-Detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Halk Eğitim Merkezi tarafından Balıkçılar köyünde kadınlar için açılan birinci kademe okuma yazma kursunu ziyaret etti. Kursa katılan kadınlarla bir süre sohbet eden Vali ve eşi, ‘Okumanın yaşı yok’ diyerek, okuma ve yazmayı öğrenmek için kursa katılan kadınları göstermiş oldukları medeni cesaretleri dolayısıyla tebrik etti. Kadınların ilk dersine bizzat eşlik eden Vali Öner şöyle konuştu: “İlimiz merkez Balıkçılar köyümüzde ‘öğrenmenin yaşı yoktur’ düsturundan hareket ederek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılan birinci kademe okuma yazma kursunun başlangıcını yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde yürütülen okuma-yazma kampanyasını ilimizde de devam ettiriyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri olarak Balıkçılar köyümüzde 14 hanımefendinin katılımı ile bu kursu başlattık. Kadınlarımız inşallah 80 saatlik eğitim sonucu okuma ve yazmayı öğrenecekler. Okuyup yazdıklarında hayata daha farklı bakacaklar. Köyümüzün kadınlarını, annelerini cesaretleri dolayısıyla kutluyorum. Muhtar hanımı da bu girişimciliği dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum.” Kendisi de öğretmen olan Zehra Mine Öner de kursa katılan kadınlarla tek tek sohbet ederek, ilk derslerinde moral verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement