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Vali Mustafa Tutulmaz'dan vaka açıklaması
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Mustafa Tutulmaz'dan vaka açıklaması

Vali Mustafa Tutulmaz'dan vaka açıklaması

CADDEDEN GÖRÜNTÜ

Akalan Sayılar Aşı Şahit Aşılama 

-VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
-VALİ TUTULMAZ AÇIKLAMA

( ZONGULDAK )- Vaka ortalaması bu hafta 20’den 25’e çıktı- Gençler arasında ki aşılama sayısını arttırmamız gerek” ZONGULDAK

- Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilerin düğününe katıldı.
Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Tutulmaz, vaka sayılarında artış olduğunu ve tedbiri elden bırakılmamasını istedi. Zonguldak’ta dünya evine giren Duygu Elma ve Cüneyt Özfidan, çiftinin nikahına katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vaka sayıları hakkında bilgiler verdi. Vaka ortalamasının bu hafta 20’den 25 çıktığını söyleyerek ölüm oranının azaldığını ifade eden Vali Tutulmaz, “Geçen hafta ortalaması yirmiydi bu gafta ortalaması yirmi beşe çıktı. Bugün dün yeniden artış kendimi gösterdi. Lütfen kurallara uyalım. Aşığı olsak bile kurallara uyalım. Aşılamayı da muhakkak arttıralım. Ölüm sayılarında azalma var bu sevindirici. Bununda sebebi aşılar. Aşılı olanlar yeniden yakalanabilirler. Ama aşı olanların ölüm oranı çok düşük. Bunu özellikle gençler bize bir şey olmaz demeyin gençler arasında ki aşılama sayısını arttırmamız gerek” dedi.

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