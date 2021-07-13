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Vali Masatlı’dan şehidin oğluna akülü araba
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Vali Masatlı’dan şehidin oğluna akülü araba

Vali Masatlı’dan şehidin oğluna akülü araba

Vali Masatlı ve eşinin eve gelişi

Şehit Feraset Sivil Şehit Akülü Araba 

-Egehan'ın durumuyla ilgisi bilgi almaları
-Hediye edilen akülü arabadan görüntüler
-Vali Masatlı'nın akülü arabanın anahtarını Egehan'a vermesi.
-Vali Masatlı'nın değerlendirmesi
-Annesi ve Egehan'ın bayrakla görüntüsü.
-Evden görüntü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz şehidi Erdem Diker’in 6,5 yaşındaki oğlu Egehan’a akülü araba hediye etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi eşi Esra Masatlı ile birlikte sivil şehit Erdem Diker’in merkeze bağlı Koza Mahallesi’nde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Masatlı, büyüdüğünde şoför olmak isteyen şehit çocuğu Egehan’a akülü araba getirdi. Babası şehit düştüğünde henüz 1,5 yaşında olan evladıyla ilgili anne Gülsüm Diker’den bilgiler alan Mustafa Masatlı, her daim yanlarında olduğunu yineledi. Evlerinin balkonuna sürekli Türk bayrağı astıklarını anlatan Gülsüm Diker, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Masatlı, “Devletimiz 15 Temmuz günü hain bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldı. Ama milletimizin feraseti, iradesi ve demokrasiye bağlılığı sayesinde bertaraf edildi. Erdem kardeşimiz gibi şehitlerimiz oldu. Erdem kardeşimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
(MÇ-SLH-Y)
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