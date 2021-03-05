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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Vali Makas, kontrollü normalleşme denetimi yaptı

Vali Makas, kontrollü normalleşme denetimi yaptı

- Vali Makas'ın denetiminden görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Gesi Hassasiyet Trol 


- Erzincan Valisi Mehmet Makas, kontrollü normalleşme dönemi kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Erzincan’da İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli” genelgesi doğrultusunda Vali Mehmet Makas’ın da katılımıyla denetleme yapıldı. Vali Makas ve beraberindeki heyet özellikle işletmelere ziyaretler gerçekleştirerek maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Denetim sırasında vatandaşlara rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik uyarılarda bulunan Vali Makas, maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen normalleşme kurallarına hassasiyetle riayet edilmesini istedi.
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