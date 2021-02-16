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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Vali ile görüşen minik kız mutluluktan ağladı

Vali ile görüşen minik kız mutluluktan ağladı

-cep telefonu görüntüsü

Gözyaşı Cep Telefonu 

--çocuklarla konuşması
--anneleriyle konuşması
--kızın ağlaması ve valini teselli etmesi

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’da bir ziyaret için gittiği yerin çıkışında kendisini bekleyen 2 kardeş ile sohbet eden Vali Erkaya Yırık, miniklere hediye verip telefonda anneleriyle görüştü. Minik kız mutluluk gözyaşı döktü vali de onu teselli etmeye çalıştı. Hiranur (11) ve Miraç(9) Alataş kardeşler, Elazığ Ticaret Borsası’na Vali Erkaya Yırık’ın geldiğini görünce çıkışta onu bekledi. Programı biten ve dışarı çıkan Vali Yırık, kendisini bekleyen 2 kardeş ile karşılaştı. Alataş kardeşlerle uzun süre sohbet eden ve hediyeler veren Vali Yırık, daha sonra kendisi ile konuşmak isteyen anneleri Sinem Alataş’ı aradı.Bu sırada duygulanan Hiranur, göz yaşlarına hakim olamadı. Bir yandan çocukların anneleri ile telefonla konuşan vali, bir yandan da minik kızı teselli etmeye çalıştı. Anne Alataş ile bir süre sohbet eden Yırık, taleplerini dinleyip giderilmesi için talimat verdi, ardından da çocuklarla vedalaşarak ayrıldı. (CK-HİV-
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