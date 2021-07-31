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Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı

Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı kılınması

Hastane General Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı 

-Tabutun taşınması
-Yakınlarından görüntü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir'de kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Vali Hüseyin Avni Coş, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Başakşehir'deki evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirmesinin ardından Esenyturt'taki bir özel hastaneye kaldırılan Vali Hüseyin Avni Coş, burada hayatını kaybetmişti. Vali Coş'un cenazesi, bugün öğle saatlerinde kızı ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Coş, Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile Coş ailesinin yakınları katıldı.
Vali Hüseyin Avni Coş’un Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü. (DZ-
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