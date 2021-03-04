Vali Hacıbektaşoğlu köylerde vatandaşlarla bir araya gelip öğrencilere hediyeler dağıttı

-Vali Hacıbektaşoğlu’nun köy okulunu ziyaretinden görüntü

-Vali Hacıbektaşoğlu’nun öğrencilerle sohbetinden ve öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtmasın görüntü

-Genel ve detay görüntü



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- Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbktaşoğlu, köy ziyaretleri programı kapsamında Eruh ilçesine bağlı Çizmeli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Hacıbektaşoğlu, okullarda öğrencilerle buluşup kendilerine çeşitli hediyeler verdi.Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, Çizmeli köyü muhtarı Serdar Keskin ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, ilk olarak Yeni Çizmeli Jandarma Karakol Komutanlığında Mehmetçikleri ziyaret etti. Kahraman Mehmetçiklerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik ve asayiş ile ilgili askeri yetkililerden bilgi aldı.Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra yüz yüze eğitime başlayan Çizmeli köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Korona virüs tedbirleri ile eğitim öğretimin sürdüğü okulun sınıflarını gezerek, öğrencilerle sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Sınıflarda öğrencilere sorular soran Vali Hacıbektaşoğlu, okumaya geçen öğrencilere başarılar dileyerek, kendilerini kutladı. Çocukların sevinçlerine ortak olan Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklarla kurduğu renkli diyaloglarla dikkat çekti.Çizmeli İlkokulu Anasınıfını da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, minik öğrencilerle bir süre sohbet ederek, boyama etkinliğine katılıp öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.Köy sakinlerinin sorunlarını dinlediOkul ziyaretini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Çizmeli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, Çizmeli köyünün terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden bir köy olduğunu dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Köyümüzün mahalli sorunlarını imkanlarımız dâhilinde çözeceğiz. Bizler devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın hizmetindeyiz. Teröre karşı verdiğimiz mücadelede en büyük gücümüz, birlik ve bütünlüğümüzdür. Köyümüz geçmişte şehitler vermiştir. Tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin aileleri devletimizin emanetleridir" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Çizmeli köyü Şehitlik Anıtını ziyaret etti. Ziyarette, aziz şehitler için dua edildi.Köy ziyaretlerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt-Eruh karayolu üzerinde yapım inşaatı devam eden 350 metre uzunluğunda ve orta ayak yüksekliği 72 metre olan Zorava köprüsünde denetim ve incelemelerde bulunarak, firma ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



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