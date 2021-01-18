Vali Güner'den açıklama: ' Hava şartları sebebiyle karadan çalışmalar sürüyor'

-- Vali Sinan Güner'in açıklamaları

-- Bulunan ceset foto



( BARTIN ) Vali Güner'den açıklama: "(Kayıp mürettebatı arama çalışmaları) Hava şartları sebebiyle karadan çalışmalar sürüyor" - Bartın Valisi Sinan Güner, "Havadan ve denizden devam etme ihtimalimiz yok. Hava şartları sebebiyle karadan çalışmalar sürüyor" BARTIN



- Bartın'da Palau bandralı yük gemisinin sığındığı bölgede yaşanan fırtına sebebiyle ortadan ikiye bölünmesinin ardından kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Tipi ve kar yağışıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarında güçlük yaşanıyor. Çalışmaları olay yerinden takip eden Bartın Valisi Sinan Güner, "Karadan çalışmalara devam ediyoruz. Havadan ve denizden şu anda devam etme ihtimalimiz yok" diye konuştu.

İnkumu açıklarında batan yük gemisinden kurtarılan 6 mürettebatın hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 1 mürettebatın cesedine ulaşılırken 5 mürettebaıt arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tipi ve yoğun kar yağışı arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken Sahil Güvenlik helikopteri ise Amasra ilçesinden olumsuz hava koşulları sebebiyle kalkış gerçekleştiremedi. Olay yerinde bulunan Bartın Valisi Sinan Güner gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların karadan sürdüğünü ifade ederek şöyle dedi: "Hava şartları çok kötü.Tipi ve kar fırtınası var. Sahil Güvenlik helikopteri Amasra'da. Hava şartlarından dolayı kalkamıyor. Orada ayrıca denizde hortum da var. Hava unsurunu kullanamıyoruz. Deniz unsurlarımız da dün büyük özveri gösteren cesaret gösteren sahil güvenlik botu bu gün denize açılamadı. Son şey kaldı.O da karadan yapılan faaliyetler. Şu anda AFAD, jandarma ve sahil güvenliğin deniz altı su altı ekipleri şu anda karadan arama tarama faaliyetleri yapıyor. Buradaki vatandaşlarla da sürekli iletişim halindeyiz. Sürekli çevreyi gözetlemelerini istiyoruz. Bir ihbar geldi. İki kişinin cesedi olabileceği ihtimali olan bir görüntü alındığı ihbarı ulaştı. Hemen AFAD ekipleriyle, sahil güvenlik ekiplerini sarp araziye gönderdik. İplerle bir buçuk saatlik iniş gerçekleşmesi lazım. o gerçekleştikten sonra. Gelecek haberi bekliyoruz. İki kişi olduğu söyleniyor. Karadan çalışmalara devam ediyoruz. Havadan ve denizden şu anda devam etme ihtimalimiz yok." (BB-OA



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