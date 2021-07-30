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Vali Günaydın: 'Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor'
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Vali Günaydın: 'Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor'

Vali Günaydın: 'Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor'

- Dron görüntüsü

Fedakarlık Yangın Altın Askeri Birlik Asker 

-- Köylülerin söndürme çalışması
-- İtfaiye araçlarından görüntü

( KAYSERİ ) Vali Günaydın: "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" KAYSERİ

- Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda çıkan yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vali Şehmus Günaydın Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Ulupınar Mahallesi'nde 2 gün önce yerleşim yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Vali Günaydın paylaşımında; "Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangınla mücadelemizde büyük fedakarlık gösteren vatandaşlarımıza, orman teşkilatımıza, askeri birliklerimizin, büyükşehir belediyemizin ve AFAD'ın görevlilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (TB-
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