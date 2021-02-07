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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Vali Gül, Şahinbey Belediyesi'nin projelerini yerinde inceledi

Vali Gül, Şahinbey Belediyesi'nin projelerini yerinde inceledi

Vali Gül'ün projeleri incelemesi

Kütüphane Konut Projesi 

-Mehmet Tahmazoğlu'nun projeleri valiye anlatması
-Projeler ve çalışmalardan detaylar
-Vali Gül'ün röportajı
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül’e Şahinbey İlçesi’nde yapılan projeleri gezdirerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesine kazandırdığı en önemli projelerden olan Yamaçtepe Bilim Kampı, Şıh Meydan’ındaki Millet Kıraathanesi, otopark ve meydanlardaki dükkanların yanı sıra Perilikaya’ya yapılan 210 konut projesi ve Güneş Mahallesi’nde yapılan aşevi hakkında Vali Davut Gül’e bilgiler verdi."Çok önemli projeler"Vali Davut Gül, Şahinbey Belediyesi’nin projelerini yerinde inceleyerek gördüklerini belirterek, “Yamaçtepe’de Tabiat Parkı’nı ve yeni yapılacak olan kütüphanenin yerini gördük. Ayrıca yeni yapılan aşevini gezdik. Her seferinde yaklaşık 35 bin kişiye yemek çıkarabilecek çok güzel bir tesis yapılmış. Yemekler paketlenebiliyor ve hijyen noktasında Türkiye’nin en güzel ve en temiz yerlerinden birisi olmuş. Çalışanlarda çok profesyonel. Burası ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacını karşılayabileceği gibi bir afet ve olağan üstü durumda da ciddi anlamda lojistik sağlayabilecek bir tesis. Yapılan çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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