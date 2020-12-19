Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü

-aileler ile görüşmesi

-Adli tıptan ayrılış



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep Valisi Davut Gül, hastane deki oksijen tüpünün patlaması sonucu ölen 9 kişinin yakınları ile adli tıpta görüştü.Gereken tüm çalışmaların yapıldığını ailelere ifade eden Gül, çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Davut Gül, ailelerle görüşmesinin ardından baş sağlığı dileyerek Adli Tıp Kurumundan ayrıldı.



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