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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü

Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü

Vali Davut Gül'ün adli tıp detayları

Hastane Adli Tıp Ölenlerin Yakınları Oksijen Tüpü Oksijen 

-aileler ile görüşmesi
-Adli tıptan ayrılış

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Valisi Davut Gül, hastane deki oksijen tüpünün patlaması sonucu ölen 9 kişinin yakınları ile adli tıpta görüştü.Gereken tüm çalışmaların yapıldığını ailelere ifade eden Gül, çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.
Davut Gül, ailelerle görüşmesinin ardından baş sağlığı dileyerek Adli Tıp Kurumundan ayrıldı.
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