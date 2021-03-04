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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vali Gül, kontrollü normalleşme denetimlerine katıldı

Vali Gül, kontrollü normalleşme denetimlerine katıldı

- Servis denetimleri detayı

Sivil Toplum Gesi Allah Trol 

-- Restoran denetim detayları
-- Vali Gül'ün masa aralıkları hes kodu ve kapasite kontrolü yaptı
-- Vali Davut Gül,
-- Ş. Kamil Bld. Bşk. Rıdvan Fadıloğlu
-- Ş. Kamil Kaymakamı Ömer Kayalı röportaj
-- son detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme döneminde hayata geçirilen ‘dinamik denetim modeli’ Gaziantep’te sabah saatlerinden itibaren uygulanmaya başladı.
Vali Davut Gül denetimler esnasında restoranların masa mesafelerini tek tek denetleyerek ölçümünü yaptırdı. Ekiplere de uyarlarda bulunan Vali Gül, denetimlerin hızlı bir şekilde yapılmasını istedi. Sabahın erken saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işçi servislerini denetleyen Vali Gül ve beraberindeki heyet kent merkezinde bulunan restoran ve kafeleri de denetledi. Vali Gül’e Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Kaymakam Ömer Kayalı eşlik etti. Restoran ve kafelerin yoğun olduğu Ali Nadi Ünver Bulvarında yapılan denetime katılan Vali Gül, HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığını, 1,5 metrelik masa aralıkları uyulup uyulmadığını ve müşteri kapasitesini kontrol etti. Yapılan denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, “İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde tüm Türkiye’de denetimler devam ediyor. Sayın Bakanımızın talimatıyla da Gaziantep’te şu an 7 bin personel denetimde. Burada kolluk kuvvetleri var, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları var yani denetimle ilgili uzaktan yakından ilgisi olan herkes var. Bunlar daha çok rehberlik amaçlı denetimler yapıyorlar. Bu kontrollü normalleşme döneminde, denetimleri daha sıklaştırarak, rehberliklerimizi arttırarak inşallah bu süreci kazasız belasız atlatacağız” dedi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, “Kontrollü serbestlik denetimleri standarttı çerçevesinde esnafımızla beraberiz. Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda ekiplerimizin sayısını arttırdık amacımız burada ceza yazmaktan daha çok vatandaşımızı bilinçlendirmek” ifadelerini kullandı. Ekiplerin önceden de olduğu gibi denetimleri sürdürdüğünü kaydeden Ömer Kayalı, hedeflerinin bulaş riskinin azaltılması olduğunu söyledi.


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