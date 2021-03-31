Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali fındık bahçesinde çapalama yaptı, gübre attı

Vali fındık bahçesinde çapalama yaptı, gübre attı

Fındık bahçesi detay

Kozalak Ocaklar Sürgün Kimya Gübre 

-Çapalama yapılan alandan detay
-Vali Sonel röp.
-fındık dalları incelenmesi
-detaylar

( ORDU )- Vali Sonel: “Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için projeler uyguluyoruz” ORDU

- Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için çeşitli projelerin uygulandığını belirtti.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık bahçesine girerek çapalama yaparak gübre attı. Vali Tuncay Sonel, ‘Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun Projesi' kapsamında oluşturulan Akpınar Mahallesi’nde İbrahim Yeşilkaş’a ait örnek bahçeyi ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Sonel, fındık üretiminde verimi ve kaliteyi arttırmaya yönelik olan projenin birinci kısmında yer alan bahçelerden toprak tahlili alınması, bu tahlil sonuçlarına göre gübreleme ve çapalama çalışmalarının örnek bahçelerde uygulanması işlemini yerinde gördü. Vali bahçede çapalama yaptı Proje kapsamında oluşturulan örnek bahçede fındık ocaklarına kimi zaman eliyle gübre atan Vali Tuncay Sonel, kimi zaman da eline kazma aletini alarak, toprağı havalandırmak amacıyla toprağın üst yüzeyinin kazılması, çapalanması işlemini gerçekleştirdi. Proje incelemesinde, fındık bahçelerinin özel bir zararlısı olan fındık kozalak akarına da değinen Vali Tuncay Sonel, “Yöremizde çiftçilerimiz, yöre insanımız çok iyi bilir. Gözle görülemeyecek kadar küçük, meyve veya sürgün gözlerine girerek onların şişkinleşip kozalak şeklini almalarına sebep olur” dedi.
Fındık dallarında oluşan kozalakları toplayan ve kozalakları elle toplamak suretiyle yapılan mücadele ile kimyasalların oluşturacağı olumsuzlukların da ortadan kaldırılabileceğini ifade eden Vali Sonel, yüksek verim için bu temizliğin önemine değindi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
Başbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya GeldiBaşbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya Geldi
Aziz Sancar Nobel Ödülünü AldıAziz Sancar Nobel Ödülünü Aldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement