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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Erin Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğu inceledi

Vali Erin Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğu inceledi

Vali Erin Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğu inceledi

Uzunlu A Haber Jandarma 

-Metal bloktan detay
-havadan görüntüler
-Şanlıurfa Valisi Abdullah Metal bloğu incelemesi
- Genel detay

( ŞANLIURFA -DRONE) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilen üzerinde Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak ayı gör” yazılı metal bloğu inceledi. Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbekli tepenin yakınında bulunduğu bir tarlada, 3 kenarlı, 3 metre uzunluğunda ve 45 santim genişliğinde metal bloğu gören mahalleli jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri çevrede nöbet tutmaya başladı.
Jandarma ekiplerinin bölgede nöbeti sürüyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölgede metal bloğu inceledi, köylülerle sohbet etti. Vali Erin, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken bekleyişini sürdüren köylülere, inceleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

(AHK-SD-
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