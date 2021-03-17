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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Doruk: “Yangında 35 bina, 60 civarında da hane zarar gördü”

Vali Doruk: “Yangında 35 bina, 60 civarında da hane zarar gördü”

- Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklamaları

( ARTVİN )- Artvin Valisi Yılmaz Doruk:- “Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık”- “Çok şükür can kaybımız yok; 25-30 civarında hayvan telefi var”- “Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi” ARTVİN

Allah Hayvan Basın Mensupları Yangına Müdahale Trol 


- Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında 35 bina ve 60 civarında da hanenin zarar gördüğünü belirterek, “Burası rüzgarlı bir alan, sürekli rüzgar yön değiştiriyor. İnşallah büyük bir sürpriz yaşamazsak yangını sabaha kadar kontrol altında sürdürüp, yangını risksiz hale getirmeyi planlıyoruz. Çok şükür yangından kaynaklanan yaralanma yada can kaybımız yok” dedi.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın ile ilgili olay yerine gelerek bilgi aldı. Vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Doruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dereiçi köyünün 176 hanelik büyük bir köy olduğunu söyledi.

Köyde 400 kişinin yaşadığını dile getiren Vali Doruk, “Büyük bir yangın geçirdik. Yangında 35 bina, 60 civarında da hane zarar gördü. Helen çalışmalara devam ediyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Çok şükür can kaybımız yok. 25-30 civarında hayvan telefi var. Yangın büyük ölçüde kontrol altında ancak çalışmalarda devam ediyor. Burası rüzgarlı bir alan sürekli rüzgar yön değiştiriyor. İnşallah büyük bir sürpriz yaşamazsak yangını sabaha kadar kontrol altında sürdürüp, yangını risksiz hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.
"Çok şükür yangından kaynaklanan yaralanma yada can kaybımız yok" AFAD Başkanlığı tarafından 1 milyon lira civarında acil yardım ödeneği gönderildiğini kaydeden Vali Doruk, “Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarda yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine dönük, AFAD Başkanlığımız tarafından çadırlar gönderildi. 1 milyon lira civarında acil yardım ödeneği gönderildi. Vatandaşımızın her türlü yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını da yapıp devletim tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın yanında olacağız. Çok şükür yangından kaynaklanan yaralanma yada can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi” ifadelerini kullandı. (OK-
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