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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali'den korona virüs alarmı; '2 ayda alınan yolu 1 haftada geri gittik'

Vali'den korona virüs alarmı; '2 ayda alınan yolu 1 haftada geri gittik'

Denetimlerden detaylar

Alışveriş Psikoloji Sayılar Yansıma Ticari Araç 

-Sokaklardan ve insanlardan detaylar
-Vali Ayaz'ın açıklamaları

( ÇANKIRI ) Vali'den korona virüs alarmı; "2 ayda alınan yolu 1 haftada geri gittik"- Çankırı'da artan vaka sayıları dolayısıyla denetimler arttı ÇANKIRI

- Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde başlatılan denetimler Çankırı'da da sürerken Vali Abdullah Ayaz, "Hiç ummadığımız bir vaka artışıyla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik" dedi.
Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre orta iller arasında yer almasına rağmen Çankırı'da vaka sayılarında artış gözleniyor. Pozitif vakalardaki artışının engellenmesi ve salgının kontrol altına alınması için kent genelinde denetimler sürüyor. Denetimlere katılan Vali Abdullah Ayaz, Necip Fazıl Kısakürek Sokak üzerinde bulunan iş yerlerini kontrol etti. Burada hem vatandaşlara hem de işletme sahiplerine kurallar hatırlatıldı. Daha dikkatli olunması gerektiği noktasında uyarılarda bulunan Vali Ayaz, "Pazartesi akşamı Sağlık Bakanımız yeni haritayı paylaştı. Vaka sayılarını yüz binde 22’den yüz binde 47’ye gittiğini gördünüz. Pazartesi de söylemiştim, gerçekten hiç ummadığımız bir vaka artışıyla karşı karşıya kaldık. Bu hafta da aslında devam ediyor. 2 ayda geldiğimiz yolu 2 haftada geri gidiyoruz ama bu süreçte 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Hastaneye onun yansıması olacak. Vefat sayımız 325 oldu. Onun için tüm Türkiye’de olduğu gibi, biz de sahadayız. Vatandaşlarımızdan tekrar tedbir, tedbir, tedbir istiyoruz" dedi.
Alınacak daha çok yol olduğunu belirten Ayaz, "Salgın henüz bitmedi, normalleşmenin yine yanlış anlaşıldığını ve psikolojik olarak virüsün bittiği ile ilgili bir kanı oluşturduğu kanaatindeyiz. Çok yanlış. Daha önümüzde yürüyeceğimiz çok yol var. Daha fazla can kaybı görmek, yaşamak istemiyoruz. Tedbirlere uyun istiyoruz. Şimdi tekrardan esnaf arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Gerekli uyarıları yapacağız. Ama dediğim gibi hepimizin çok dikkatli olması gerekmekte" ifadelerini kullandı. Gün boyunca kent genelinde ticari araçlar, kafeler, işletmeler, marketler, alışveriş mağazaları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler sürecek.
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