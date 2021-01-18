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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vali dar gelirli ailelere kavurma dağıttı

Vali dar gelirli ailelere kavurma dağıttı

Valinin Kızılay gönüllüleriyle dağıtım yapması

Gesi 

-Detay ve genel görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kızılay gönüllüleri ile dar gelirli ailelere konserve kavurması dağıttı.
Vali Makas, kentsel dönüşüm bölgesinde ikamet eden ailelere Kızılay'ın konserve kavurmasını ulaştırdı. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında Türk Kızılay’ı Erzincan Şubesi, çalışanları ve gönüllüleriyle birlikte kentsel dönüşüm bölgesinde ikamet eden ailelere destek oluyor. Bu kapsamda merkezinde bulunan Kızılay Mahallesini ziyaret eden Vali Makas ve beraberindeki Türk Kızılay’ı Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, Kızılay çalışanları ve gönüllüleri kapı kapı dolaşarak, vatandaşlara Kızılay'ın konserve kavurmasından dağıttılar. Gerçekleştirilen yardım çalışması kapsamında açıklamada bulunan Vali Mehmet Makas, korona virüs (Covid-19) salgını süresince vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından en az şekilde etkilenmesi için her türlü tedbiri alma gayretinde olduklarını belirterek, bu kapsamda Türk Kızılay’ının, kentsel dönüşüm bölgesinde ikamet eden ailelerin sofrasını bereketlendirdiğini aktardı. Türk Kızılay’ının her zaman halkımızın yanında olduğunu belirten Vali Makas, Erzincan Valiliği olarak kendilerinin de yerelde alınması gereken önlemleri ve tespit ettikleri ihtiyaçları yerine getirme noktasında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.


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