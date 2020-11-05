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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vali Çiftçi, ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükletti - ÇORUM

Vali Çiftçi, ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükletti - ÇORUM

- Vali Mustafa Çiftçi'nin Nüfus Müdürlüğüne gelişi - Vali Mustafa Çiftçi'nin ehliyet bilgilerinin kimlik kartına aktarılması - Vali Mustafa Çiftçi'nin açıklamasıÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" kapsamında kimlik kartına sürücü belgesini yükletti. Çorum Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Çiftçi, burada il müdürü ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Daha sonra Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kurallarına uygun olarak hazırlanan özel bölümde sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirdi.Çiftçi, gazetecilere, Çorum 'da 700'e yakın kişinin ehliyet bilgilerini kimlik kartına aktardığını söyledi.

İşlemin ücret ödenmeksizin randevu alınarak yapılabildiğini belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımız Nüfus Müdürlüğümüze gelerek 3 - 5 dakika içerisinde işlemlerini yaptırabilirler. Bu sayede ehliyet kartını taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor." dedi.

Koronavirüs Sürücü Belgesi Bild Gesi Kimlik Kartı 

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