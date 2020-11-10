Vali Çelik’ten ‘Mozaikli Ev-Arkeopark’ projesine destek

-SİMAV MOZAİKLİ EV GÖRÜNTÜLERİ

-KÜTAHYA VALİSİ ALİ ÇELİK'İN MOZAİKLİ EV İNCLEMELERİ GÖRÜNTÜSÜ

-SİMAV BELEDİYESİ ARKELOG'U ÖZKAN SULAK'IN BİLGİLENDİRME KONUŞMASI

-KÜTAHYA VALİSİ ALİ ÇELİK'İN MOZAİKLİ EV İNCLEMELERİ GÖRÜNTÜSÜ

-SİMAV GENEL GÖRÜNTÜSÜ



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2015 yılında yanan bir evin altında çıkan Roma dönemine ait mozaiklerin bulunduğu alanın Arkeopark olarak düzenlenmesine, Kütahya Valisi Ali çelik’ten destek geldi. Kütahya Valisi Ali Çelik’e, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Arkeolog Özkan Sulak tarafından, ‘Mozaikli Ev’in bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koak’ın da bulunduğu incelemede ; Simav’ın Karşıyaka Mahallesi’nde, Simav Belediyesi ve Kütahya Müze Müdürlüğü işbirliği ile toplam 2 bin 760 metrekare alanda yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi veridi. Mozaikli ev kazısında ortaya çıkan kilisenin apsis bölümünde 2 mezar, mozaiklerde ise fil, aslan, geyik, koç ve tavus kuşu figürleriyle karşılaşıldığı, mozaikli alan ve şapel kazıları sırasında 856 adet bronz sikke, 1 adet Avrupa parası, eski evin duvarları kaldırılırken, 1’inci Abdülhamit dönemine ait Osmanlı sikkesi, şapelin apsis kısmı kazılarında 1 adet Roma sikkesi, 3,84 metre boyunda,1,24 metre enindeki mozaikli tabanın doğusunda, mozaiklerin tahrip olduğu alan düzenlenirken 1 adet Doğu Roma sikkesi, pişmiş topraklı plakalarla kaplı alanın çevresinde 792 adet Roma dönemine ait bronz sikke, Temenos’un doğu duvarı ile kuzey duvarının bitiştiği noktada 60 adet Roma dönemi bronz sikke bulunduğu belirtildi. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, mozaikli ev kazılarının devam edeceğini, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkacaklarını belirterek, Arkeopark projesinin Simav’a kazandırılması adına yapılan çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kütahya Valisi Çelik, mozaikli ev alanındaki kazı çalışmalarının, dünya kültür tarihine ışık tutacak nitelikte olduğunu belirterek, projelerin hayata geçmesine destek olacaklarını ifade etti.

Vali Çelik, Simav Belediyesi Kent Müzesinde de incelemelerde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti. (MEİ-EFE)



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