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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Vali Bilmez: “Van'da mutasyonlu bir vakamız yok”

- Vali Bilmez: “Van'da mutasyonlu bir vakamız yok”

Vali Bilmez'in açıklamaları

( VAN ) VAN

Hastalık Fedakarlık Sayılar Sağlık Çalışanları Irak 


- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte mutasyona uğramış virüs taşıyan hasta olmadığını söyledi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesinde yurtdışından geldiği tespit edilen ve bulaştırıcılık oranı daha yüksek olan mutasyonlu virüs taşıdığından şüphelenilen bir kişi ve ailesi hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez, kentte mutasyona uğramış virüs taşıyan hasta olmadığını, şüphe üzerine izole edilen kişiden alınan numunelerin Ankara'ya gönderildiğini ve sonuçları beklediklerini belirtti.
“Van halkından bir süre daha sabır ve fedakarlık istiyorum” Van Valisi Bilmez, şüphelenilen bir vakadan numuneler alındığını ve Ankara'ya gönderildiğini belirterek, “Sonucunu beklemekteyiz ama bu arada tedbirlerimizi de elden bırakmadık. İlimizde mutasyona uğramış vaka ile ilgili bir tespit yok. Yine de gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Pandemi tedbirleri konusunda Van halkına teşekkür ediyorum. Van ilimiz, tedbirlere en çok uyan illerin başında gelmektedir. Hasta ve vaka sayılarımızda da ciddi bir düşüş yaşandı. Bunun için hem sağlık çalışanlarımıza hem Van halkına teşekkür ediyorum. Tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Tedbirleri elden bırakırsak bu hastalığın tekrardan tırmanışa geçebileceğini bilmemiz gerekiyor. Mesafe, maske ve temizlik konusunda tedbirlere devam edeceğiz. Ev ziyaretleri yapmayacağız, mecbur olmadıkça sokağa çıkmayacağız. Daha doğrusu son 4 aydır Van halkının alınan tedbire aynen uyumaları gerekir. Yüzdük yüzdük son kısma geldik. Van halkından bir süre daha sabır ve fedakarlık istiyorum” dedi.
“Van'da mutasyonlu bir vakamız yok” Van'da mutasyona uğramış bir vakanın olmadığını kaydeden Vali Bilmez, "Sağlık çalışanlarımızın hemen hemen tümüne yakını aşı oldu. Aşılarını gerçekleştirdiler. Bir kısmı zaten daha önce hastalık da geçirmişti. Onların da büyük bir kısmı aşı oldu. Şu an filyasyon çalışmaları devam ediyor. Hasta sayılarında düşüş var. Sağlık çalışanlarımız herkesin sağlığı için görevinin başındalar. İyi ki varlar. Van'da mutasyonlu bir vakamız yok" diye konuştu.
(MSA-Y)
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