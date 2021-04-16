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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Vali Bilmez Erciş’te

Vali Bilmez Erciş’te

- Kentsel dönüşüm proje ofis açılış görüntüsü

Spor Merkezi Polis Polis Lojmanları 

-- Millet bahçesi inşa alanı incelme görüntüsü
-- Ferdi spor merkezi arsa alanı inceleme görüntüsü
-- TOKİ 400 konut alanı inceleme görüntüsü

( VAN ) VAN

- Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından karşılanan Vali Bilmez, beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce Erciş Kentsel Dönüşüm 2. Etap Proje Ofisi'nin açılışını yaparak proje hakkında bilgi aldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde ve ilçe bazında ise ilk olarak Erciş’te yapılması kararlaştırılan Millet Bahçesi proje alanında incelemede bulunan Vali Bilmez, Kışla Mahallesi Yurt Kur Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Ferdi Sporlar Merkezi arsa alanını gezerek bilgi aldı. Erciş ilçesinde yapımı devam eden 400 konutun inşa alanı ile yine çalışmaları devam eden 59 konutlu polis lojmanlarında incelemelerde bulunan Vali Bilmez, ardından ilçeden ayrıldı.
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